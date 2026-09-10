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В Рязани заметили новые камеры фиксации нарушений ПДД
Как рассказали водители, на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской со всех четырёх сторон перекрёстка повесили новые дорожные камеры. Отмечается, что на первом и втором фото показаны устройства, установленные в сторону Московского и Приокского районов. Также водители утверждают, что комплексы повесили в направлениях Ворошиловки и Северной окружной дороги. На третьем фото видно еще одно устройство в районе бассейна «Чайка» (в сторону Московского). Ранее стало известно, что на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков.

В Рязани заметили новые камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом 10 сентября сообщили в соцсетях.

Как рассказали водители, на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской со всех четырёх сторон перекрёстка повесили новые дорожные камеры.

Отмечается, что на первом и втором фото показаны устройства, установленные в сторону Московского и Приокского районов. Также водители утверждают, что комплексы повесили в направлениях Ворошиловки и Северной окружной дороги.

На третьем фото видно еще одно устройство в районе бассейна «Чайка» (в сторону Московского).

Ранее стало известно, что на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков. Кроме того, на проезде Шабулина собирались установить устройства, которые будут следить за тем, чтобы водители уступали дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе.

На работы выделяли более 75 миллионов рублей.