В Рязани заметили новые камеры фиксации нарушений ПДД

Как рассказали водители, на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской со всех четырёх сторон перекрёстка повесили новые дорожные камеры. Отмечается, что на первом и втором фото показаны устройства, установленные в сторону Московского и Приокского районов. Также водители утверждают, что комплексы повесили в направлениях Ворошиловки и Северной окружной дороги. На третьем фото видно еще одно устройство в районе бассейна «Чайка» (в сторону Московского). Ранее стало известно, что на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков.

В Рязани заметили новые камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом 10 сентября сообщили в соцсетях.

Как рассказали водители, на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской со всех четырёх сторон перекрёстка повесили новые дорожные камеры.

Отмечается, что на первом и втором фото показаны устройства, установленные в сторону Московского и Приокского районов. Также водители утверждают, что комплексы повесили в направлениях Ворошиловки и Северной окружной дороги.

На третьем фото видно еще одно устройство в районе бассейна «Чайка» (в сторону Московского).

Ранее стало известно, что на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков. Кроме того, на проезде Шабулина собирались установить устройства, которые будут следить за тем, чтобы водители уступали дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе.

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