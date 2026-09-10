Еще несколько улиц остались без воды 10 сентября в Рязани

Холодной воды не будет до 18:00 по адресам: 10-я Линия, дома со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, дома со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1; Шевченко, д. 95; 9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж; 12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж; Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области; Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области; ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д.126; ЦТП -Ленинского Комсомола, д. 3 В. Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на пяти улицах города.

Еще несколько улиц остались без воды 10 сентября в Рязани. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 18:00 по адресам:

10-я Линия, дома со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор;

9-я Линия, дома со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор;

9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1;

Шевченко, д. 95;

9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж;

12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж;

Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области;

Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области;

ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д.126;

ЦТП -Ленинского Комсомола, д. 3 В.

Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на пяти улицах города.