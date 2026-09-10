Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
25°
Птн, 11
20°
Сбт, 12
17°
ЦБ USD 85.46 -1.01 10/09
ЦБ EUR 99.25 -1.25 10/09
Нал. USD 85.51 / 85.50 10/09 11:05
Нал. EUR 100.19 / 86.77 10/09 11:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 2026 13:27
1 515
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
702
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 627
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Еще несколько улиц остались без воды 10 сентября в Рязани
Холодной воды не будет до 18:00 по адресам: 10-я Линия, дома со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, дома со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1; Шевченко, д. 95; 9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж; 12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж; Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области; Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области; ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д.126; ЦТП -Ленинского Комсомола, д. 3 В. Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на пяти улицах города.

Еще несколько улиц остались без воды 10 сентября в Рязани. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 18:00 по адресам:

  • 10-я Линия, дома со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор;
  • 9-я Линия, дома со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор;
  • 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1;
  • Шевченко, д. 95;
  • 9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж;
  • 12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж;
  • Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области;
  • Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области;
  • ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д.126;
  • ЦТП -Ленинского Комсомола, д. 3 В.

Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на пяти улицах города.