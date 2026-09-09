На пяти улицах Рязани отключат холодную воду 10 сентября
В четверг, 10 сентября, c 09:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам: 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9; 2-я Железнодорожная, дома №№ 1-43 (нечетная сторона), 30, 32, 34 (четная сторона); улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корп.1; улица Типанова, дома №№ 7, 21.
На пяти улицах Рязани отключат холодную воду 10 сентября. Об этом сообщает «Водоканал».
В четверг, 10 сентября, c 09:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 17;
- 1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9;
- 2-я Железнодорожная, дома №№ 1-43 (нечетная сторона), 30, 32, 34 (четная сторона);
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корп.1;
- улица Типанова, дома №№ 7, 21.