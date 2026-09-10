ЦБ предложил переводить невостребованные страховые выплаты на спецсчет

По новому предложению, страховщики должны будут искать выгодоприобретателей, если выплаты по их полисам не были востребованы. Если в течение двух месяцев они не смогут найти получателя, деньги направят на специальный счет в Банке России. Теплов отметил, что такая система уже работает в банковском секторе для невостребованных вкладов. Заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов объяснил, что иногда деньги клиентов остаются у страховых компаний, когда страховой случай произошел, но выгодоприобретатель не пришел за выплатой. Страховщики должны проверять информацию о клиентах и пытаться их найти. Если за два месяца это не удастся, средства будут переведены на специальный счет.

Банк России предложил создать новую систему для невостребованных выплат по полисам страхования жизни. Заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов сообщил об этом на конференции «Будущее страхового рынка», передает Интерфакс.

По новому предложению, страховщики должны будут искать выгодоприобретателей, если выплаты по их полисам не были востребованы. Если в течение двух месяцев они не смогут найти получателя, деньги направят на специальный счет в Банке России. Теплов отметил, что такая система уже работает в банковском секторе для невостребованных вкладов.

Теплов объяснил, что иногда деньги клиентов остаются у страховых компаний, когда страховой случай произошел, но выгодоприобретатель не пришел за выплатой. Страховщики должны проверять информацию о клиентах и пытаться их найти. Если за два месяца это не удастся, средства будут переведены на специальный счет.

Отмечается, что предложение обсуждается с участниками страхового рынка и пока находится на стадии разработки.