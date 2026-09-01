Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за ливня и грозы, а также сильного ветра порывами до 15 м/с. По данным синоптиков, непогода в регионе сохранится до 06:00 2 сентября. Ранее о грозе и ливне рязанцев предупредили в региональном МЧС.