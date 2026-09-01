Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливневый дождь, усиление западного ветра порывами до 15 м/с. Непогода сохранится ночью 2 сентября.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливневый дождь, усиление западного ветра порывами до 15 м/с.
Непогода сохранится ночью 2 сентября.