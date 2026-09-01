В Рязани начали экономить на цветах. Репортаж из магазинов накануне 1 сентября

Накануне Дня знаний корреспондент РЗН.инфо посетила два цветочных магазина в центре Рязани и пообщалась с флористами и посетителями. 31 августа торговые залы наполнялись покупателями, однако атмосфера заметно отличалась от ажиотажа прошлых лет. Посетители стояли небольшими группами, обсуждали домашние дела и тщательно изучали ценники. Как рассказали сотрудники торговых точек, люди стали подходить к тратам более экономно. Вместо спонтанных покупок клиенты долго выбирают между готовыми композициями и отдельными цветами, спрашивая о сроках годности и условиях ухода.

Накануне Дня знаний корреспондент РЗН.инфо посетила два цветочных магазина в центре Рязани и пообщалась с флористами и посетителями.

31 августа торговые залы наполнялись покупателями, однако атмосфера заметно отличалась от ажиотажа прошлых лет. Посетители стояли небольшими группами, обсуждали домашние дела и тщательно изучали ценники.

Как рассказали сотрудники торговых точек, люди стали подходить к тратам более экономно. Вместо спонтанных покупок клиенты долго выбирают между готовыми композициями и отдельными цветами, спрашивая о сроках годности и условиях ухода.

Несмотря на общую тенденцию к экономии, находятся и те, кто не привык ограничивать себя в праздничных тратах. Так, одна из рязанок приобрела роскошный авторский букет стоимостью 11 тысяч рублей, пояснив, что хочет сделать по-настоящему особенный подарок классному руководителю своего ребенка. Тем не менее, такие случаи скорее исключение.

Большинство жителей города ориентируются на практичность и долговечность растений. На прилавках можно встретить сборный букет с ромашками и необычными хризантемами за 2 838 рублей, есть и более дорогие композиции за 8 500 рублей, а также настоящие «гиганты» за 13 738 рублей.

Для тех, кто ищет максимально бюджетный вариант, доступен миниатюрный букет из красных роз, за который придется отдать 2 399 рублей.

По словам флористов, хризантемы остаются безусловными лидерами продаж. Работники магазинов отмечают, что рязанцы в первую очередь обращают внимание на то, как долго простоит букет, именно поэтому хризантемы благодаря своей устойчивости и неприхотливости выигрывают у экзотических цветов.

Покупатели часто отказываются от сложных композиций в пользу простых, но надежных растений, которые не завянут через день и не потребуют специальных условий хранения, добавляют флористы.

По их словам, в последние годы укрепилась тенденция «скидываться» всем классом на один большой букет. При этом некоторые родители все же покупают дополнительный небольшой букет от себя, следуя традициям.

Однако бюджет семьи сейчас играет решающую роль: клиенты прямо заявляют, что из-за подорожания бензина, продуктов и других товаров первой необходимости свободных средств остается меньше.

Чтобы не стоять в очередях, многие предпочитают брать цветы пачками, без профессионального оформления. Это позволяет не только сэкономить на услугах флориста, но и быстро завершить покупку.

Сотрудники магазинов поясняют, что сдерживать рост цен становится все сложнее. Около 80% цветочной продукции на местном рынке является импортной, и ее стоимость напрямую зависит от колебаний валютных курсов. Если раньше одна роза могла обходиться примерно в 20 рублей, то сейчас цена за штуку варьируется от 70 до 90 рублей.

Ранее сообщалось, что продажи цветов в России снизились на 4%.