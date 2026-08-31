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Продажи цветов в России снизились на 4% за семь месяцев
За семь месяцев 2026 года продажи цветов в России снизились на 4%, составив 1,27 миллиарда рублей. Объем продаж в денежном выражении уменьшился на 0,2% и достиг 266,5 миллиарда рублей. Отмечается, что в прошлом году продажи росли, но точные цифры не привел. Глава совета по электронной коммерции ТПП Алексей Федоров сообщил, что за первое полугодие продажи цветов в деньгах упали почти на 4%, до 250 миллиардов рублей, а в натуральном выражении падение составило 6%. При этом продажи в физических магазинах снизились, а онлайн-продажи выросли почти на 26%. Средний чек на цветы в январе-июле увеличился на 3,5%, хотя число покупок упало на 7,7%.

За семь месяцев 2026 года продажи цветов в России снизились на 4%, составив 1,27 миллиарда рублей. Об этом пишет «Ъ».

Объем продаж в денежном выражении уменьшился на 0,2% и достиг 266,5 миллиарда рублей. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что в прошлом году продажи росли, но точные цифры не привел.

Глава совета по электронной коммерции ТПП Алексей Федоров сообщил, что за первое полугодие продажи цветов в деньгах упали почти на 4%, до 250 миллиардов рублей, а в натуральном выражении падение составило 6%. При этом продажи в физических магазинах снизились, а онлайн-продажи выросли почти на 26%.

Средний чек на цветы в январе-июле увеличился на 3,5%, хотя число покупок упало на 7,7%. В компании «Эвотор» сообщили, что средняя цена хризантем составила 294 рубля за цветок, тюльпанов — 128 рублей, а роз — 248 рублей. Цены на хризантемы и тюльпаны выросли на 1%, а розы подешевели на 1%. Аналитики связывают снижение спроса с тем, что покупатели стали предпочитать менее пышные букеты.