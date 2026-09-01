Начались работы по ремонту опасного козырька в Рязани

Начались работы по ремонту опасного козырька на улице Семена Середы. Об этом сообщили на заседании правительства. Работы по ремонту козырька уже начались, оповестили губернатора Павла Малкова. со ссылкой на ответ Госжилинспекции на жалобу рязанцев. Напомним, рязанцы опасались, что козырек от подъезда свалится им на головы.

Начались работы по ремонту опасного козырька на улице Семена Середы. Об этом сообщили на заседании правительства.

Работы по ремонту козырька уже начались, оповестили губернатора Павла Малкова со ссылкой на ответ Госжилинспекции на жалобу рязанцев.

«Неудовлетворительная работа управляющей компании в прошлом году уже привела к трагедии. Я прекрасно этот случай помню. Здесь мы снова видим пренебрежение элементарными мерами безопасности людей. Я считаю, что надо очень серьезно подсократить терпимость к таким нарушениям. Прошу Госжилинспекцию взять на особый контроль эту ситуацию», — отметил губернатор Павел Малков.

Он поручил предложить процедуру по контролю таких случаев.

«Это полное безобразие и безответственность», — подчеркнул Малков.

Напомним, рязанцы опасались, что козырек от подъезда свалится им на головы.