Рязанцы опасаются, что козырек от подъезда свалится им на головы

Опасный козырек заметили на улице Семена Середы, в доме № 27. «Уже долгое время козырек одного из подъездов дома представляет собой опасность для людей. В доме живут маленькие дети, инвалиды, слабовидящие или вовсе слепые люди», — написали в жалобе. Рязанец отметил, что управляющая компания не реагировала на обращения.

Рязанцы пожаловались на опасный разваливающийся козырек у подъезда. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Опасный козырек заметили на улице Семена Середы, в доме № 27. «Уже долгое время козырек одного из подъездов дома представляет собой опасность для людей. В доме живут маленькие дети, инвалиды, слабовидящие или вовсе слепые люди», — написали в жалобе.

Рязанец отметил, что управляющая компания не реагировала на обращения.