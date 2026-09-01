ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027 года

Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность снять до $10 тыс., если ранее они не пользовались этим лимитом. Деньги, размещенные на валютных счетах и вкладах после 9 марта 2022 года, по-прежнему можно получить только в рублях. При выдаче банк пересчитает сумму по своему курсу. ЦБ объяснил продление ограничений действующими санкциями, из-за которых российские финансовые организации не могут покупать наличную валюту западных стран.

Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2027 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Для граждан, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность снять до $10 тыс., если ранее они не пользовались этим лимитом.

Деньги, размещенные на валютных счетах и вкладах после 9 марта 2022 года, по-прежнему можно получить только в рублях. При выдаче банк пересчитает сумму по своему курсу.

ЦБ объяснил продление ограничений действующими санкциями, из-за которых российские финансовые организации не могут покупать наличную валюту западных стран.

Регулятор впервые ввел ограничение на снятие наличных долларов и евро свыше $10 тыс. в марте 2022 года. С тех пор его продлевают каждые полгода.