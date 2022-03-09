Банк России ввел временный лимит на снятие валюты —10 тысяч долларов США

Клиент Банка России теперь может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюта, а остальные средства — в рублях по соответствующему курсу. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября.

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Об этом в среду, 9 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.

Клиент Банка России теперь может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюта, а остальные средства — в рублях по соответствующему курсу. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — сказано в сообщении.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

Сами банки не будут продавать наличную валюту в период действия временного порядка. В Центробанке также отметили, что люди могут продолжить хранить средства на валютных вкладах или счетах на прежних условиях.