В Рязани прекращено уголовное дело об ошибочном задержании педагога

Следственные органы Рязанской области приняли решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту инцидента с участием сотрудников полиции и педагога, которая фотографировала цветы, но ее приняли за закладчицу и задержали. Женщина написала, что во время задержания она получила множественные телесные повреждения, включая перелом, разрыв сухожилия и гематомы. Однако итоговое заключение СМЭ сместило дату получения перелома на более поздний срок. Потерпевшая сторона планируют добиваться отмены постановления и направления дела в суд. «Уголовное дело закрыто, не направлено в суд, не продлено, не передано куда-то, а закрыто. Просто закрыто. Как будто ничего и не было. Не было синяков и гематом, не было переломов, не порвано сухожилие, не было наручников, не было вообще ничего. Никто ни в чем не виноват. Никто ни за что не несет ответственности», — написала педагог в посте.

Следственные органы Рязанской области приняли решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту инцидента с участием сотрудников полиции и педагога, которая фотографировала цветы, но ее приняли за закладчицу и задержали. Потерпевшая не согласна с закрытием дела, написала она в своих соцсетях.

Женщина написала, что во время задержания она получила множественные телесные повреждения, включая перелом, разрыв сухожилия и гематомы. Однако итоговое заключение СМЭ сместило дату получения перелома на более поздний срок. Потерпевшая сторона планируют добиваться отмены постановления и направления дела в суд.

«Уголовное дело закрыто, не направлено в суд, не продлено, не передано куда-то, а закрыто. Просто закрыто. Как будто ничего и не было. Не было синяков и гематом, не было переломов, не порвано сухожилие, не было наручников, не было вообще ничего. Никто ни в чем не виноват. Никто ни за что не несет ответственности», — написала педагог в посте.

Кроме того, она отметила, что с постановлением о закрытии уголовного дела она до сих пор не ознакомлена.

Напомним, в мае 2025 года сотрудники правоохранительных органов перепутали учителя с курьером, занимающимся закладками наркотических веществ.