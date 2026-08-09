В России уничтожили 153 БПЛА

Отмечается, что за прошедшую ночь силами ПВО были уничтожены 153 украинскихбеспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 20 российских регионов. Среди атакованных регионов территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона. ПВО также работала в Республике Крым и Татарстане, Краснодарском крае и на акватории Азовского и Черного морей.