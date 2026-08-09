Глава региона рассказал о ночной атаке БПЛА на Рязанскую область
Отмечается, что сегодня ночью над территорией Рязанской области сбили пять БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — поделился Малков.
Глава региона Павел Малков рассказал о ночной атаке БПЛА на Рязанскую область. Информация размещена у него в соцсетях.
Отмечается, что сегодня ночью над территорией Рязанской области сбили пять БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — поделился Малков.
Напомним, ночью действовала беспилотная опасность.