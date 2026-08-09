Павел Малков уточнил количество сбитых в Рязанской области БПЛА

Глава региона отметил, что 9 августа были сбиты четыре беспилотника. Повреждений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Напомним, всего в России сбили 285 беспилотников.