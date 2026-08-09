Павел Малков уточнил количество сбитых в Рязанской области БПЛА
Глава региона отметил, что 9 августа были сбиты четыре беспилотника. Повреждений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Напомним, всего в России сбили 285 беспилотников.
Губернатор Павел Малков уточнил количество сбитых в Рязанской области БПЛА. Информацию он разместил у себя в соцсетях.
Глава региона отметил, что 9 августа были сбиты четыре беспилотника.
Повреждений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор.
Напомним, всего в России сбили 285 беспилотников.