В Рязанской области уничтожили БПЛА, всего в России сбили 285 беспилотников

Отмечается, что в течение дня в период с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаке подверглись Белгородская, Курская, Брянская, Тульская, Липецкая, Рязанская, Орловская, Калужская области, а также Московский регион, республика Башкортостан и Республика Крым.

В Рязанской области уничтожили БПЛА, всего в России сбили 285 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в течение дня в период с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаке подверглись Белгородская, Курская, Брянская, Тульская, Липецкая, Рязанская, Орловская, Калужская области, а также Московский регион, республика Башкортостан и Республика Крым.

Напомним, беспилотная опасность на территории Рязанской области 9 августа действовала с 11:35 до19:40.