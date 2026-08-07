Жители Спасска-Рязанского пожаловались на протечку канализации во дворе

Жители дома № 67 на улице Маяковского в Спасске-Рязанском пожаловались на протечку канализации во дворе. По их словам, проблема не устраняется уже четвертый день. Как утверждают местные жители, уже со второго дня во дворе ощущается сильный запах сероводорода. По их словам, обращения в коммунальные службы результата пока не принесли.

Жители дома № 67 на улице Маяковского в Спасске-Рязанском пожаловались на протечку канализации во дворе. По их словам, проблема не устраняется уже четвертый день. Пост появился в социальных сетях.

Как утверждают местные жители, уже со второго дня во дворе ощущается сильный запах сероводорода. По их словам, обращения в коммунальные службы результата пока не принесли.

«Просят оставить голосовое сообщение, но после обращений машина так и не приезжает», — пишут авторы публикации. Также жалобу разместили на платформе «Решаем вместе», однако, как утверждают жители, реакции пока не последовало.

По словам местных жителей, ситуация вызывает особую тревогу, поскольку рядом находится детская площадка, а в жаркую погоду запах и протечка создают дополнительные неудобства.