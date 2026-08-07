Житель Рязанской области 15 лет хранил боеприпасы дома, ему вынесли приговор
Установлено, что в 2011 году осужденный получил от неустановленного лица 50 патронов. Боеприпасы злоумышленник хранил дома в сейфе. Преступную деятельность пресекли полицейские. Сасовский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222 УК РФ. Виновного приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
Житель Сасовского округа 15 лет хранил боеприпасы, ему вынесли приговор. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что в 2011 году осужденный получил от неустановленного лица 50 патронов. Боеприпасы злоумышленник хранил дома в сейфе.
Преступную деятельность пресекли полицейские.
Сасовский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222 УК РФ. Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы.