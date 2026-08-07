Житель Рязанской области 15 лет хранил боеприпасы дома, ему вынесли приговор

Установлено, что в 2011 году осужденный получил от неустановленного лица 50 патронов. Боеприпасы злоумышленник хранил дома в сейфе. Преступную деятельность пресекли полицейские. Сасовский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222 УК РФ. Виновного приговорили к шести месяцам ограничения свободы.