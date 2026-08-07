В WB объявили о расширении мер поддержки продавцов

Отмечается, что в этот раз изменения коснулись продавцов, работающих по модели FBS (продажа со склада продавца). Новые изменения позволят предпринимателям существенно сократить расходы на обработку заказов. Теперь за максимально оперативную отгрузку комиссия для продавца по FBS снижается на 5 процентных пунктов. Кроме того, на несколько часов увеличилось окно для возможных поставок, чтобы у партнеров стало больше времени на подготовку заказов и их отправки.

В WB объявили о расширении мер поддержки продавцов. Об этом 6 августа сообщили в Telegram-канале пресс-службы RWB.

Отмечается, что в этот раз изменения коснулись продавцов, работающих по модели FBS (продажа со склада продавца). Новые изменения позволят предпринимателям существенно сократить расходы на обработку заказов.

Теперь за максимально оперативную отгрузку комиссия для продавца по FBS снижается на 5 процентных пунктов. Кроме того, на несколько часов увеличилось окно для возможных поставок, чтобы у партнеров стало больше времени на подготовку заказов и их отправки.

Также с 7 августа для продавцов по FBS станет значительно дешевле передавать товары на обработку и последующую отправку через ПВЗ Wildberries. Теперь льготная стоимость в 10 рублей будет действовать сразу для первых 500 товаров, которые предприниматель ежедневно передает через ПВЗ. Это в пять раз больше, чем раньше.

Для последующих товаров стоимость останется прежней — 50 рублей за единицу.

Помимо этого, для всех продавцов станет бесплатной услуга «Выходные дни для склада продавца». Она позволяет заранее указать дни, когда предприниматель не работает, чтобы при расчете сроков отгрузки система автоматически учитывала этот график.

Ранее стало известно, что представители Wildberries встретились с рязанскими продавцами.