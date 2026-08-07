В Старожиловский округ 13 августа приедет «Поезд здоровья»
13 августа в селе Истье Старожиловского округа будет работать автопоезд «Поезд здоровья». Прием пройдет на базе школы с 8:00 до 14:00. Жителей будут принимать кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, ревматолог, врач ультразвуковой диагностики, травматолог-ортопед, а также специалисты Центра здоровья. Для детей организуют прием детского невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда и педиатра.
13 августа в селе Истье Старожиловского округа будет работать автопоезд «Поезд здоровья». Об этом сообщили в администрации округа.
Прием пройдет на базе школы с 8:00 до 14:00.
Жителей будут принимать кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, ревматолог, врач ультразвуковой диагностики, травматолог-ортопед, а также специалисты Центра здоровья.
Для детей организуют прием детского невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда и педиатра.
При посещении необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для детей потребуются свидетельство о рождении, СНИЛС и полис ОМС.