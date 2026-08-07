В рязанском ТЦ сломался кондиционер, посетители возмущены

Девушка рассказала, что при жаре находиться в торговом центре стало невыносимо. По ее словам, все кондиционеры, установленные в здании, вышли из строя. Рязанка поговорила с работниками ТЦ и узнала, что починка затянется до понедельника. У читательницы возник вопрос о правомерности работы торгового центра в таких условиях. «Мне интересно, торговый центр может работать без кондиционера, тем более в такую жару, по технике безопасности», — задалась вопросом рязанка.

В ТЦ «Алина» сломался кондиционер, рязанцы возмущены. Об этом 7 августа РЗН.инфо сообщила читательница.

Девушка рассказала, что при жаре находиться в торговом центре стало невыносимо. По ее словам, все кондиционеры, установленные в здании, вышли из строя. Рязанка поговорила с работниками ТЦ и узнала, что починка затянется до понедельника.

У читательницы возник вопрос о правомерности работы торгового центра в таких условиях.

«Мне интересно, торговый центр может работать без кондиционера, тем более в такую жару, по технике безопасности?» — задалась вопросом рязанка.

По словам девушки, на третьем этаже находиться и вовсе невозможно из-за духоты. Также она выразила беспокойство по поводу подвальных помещений, где расположены заведения общепита и продуктовые магазины. Девушка переживает, безопасно ли покупать продукты питания в такую жару при отсутствии нормального охлаждения помещений.

Напомним, МЧС выпускало экстренное метеопредупреждение из-за жары в регионе. По данным ведомства, в дневные часы 7 августа на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара до +35°С.