В России обновили порядок оказания медицинской помощи беременным

Теперь порядок оказания медпомощи включает следующие этапы: подготовка к беременности и ее ведение; тактика врачей и клиник для выявления патологий; маршрутизация беременных; сопровождение в послеродовом периоде. Как уточнила Котова, новый порядок вступил в силу.