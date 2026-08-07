В России обновили порядок оказания медицинской помощи беременным
Теперь порядок оказания медпомощи включает следующие этапы: подготовка к беременности и ее ведение; тактика врачей и клиник для выявления патологий; маршрутизация беременных; сопровождение в послеродовом периоде. Как уточнила Котова, новый порядок вступил в силу.
В России обновили порядок оказания медицинской помощи беременным. Об этом РИА Новости 7 августа
Теперь порядок оказания медпомощи включает следующие этапы:
- подготовка к беременности и ее ведение;
- тактика врачей и клиник для выявления патологий;
- маршрутизация беременных;
- сопровождение в послеродовом периоде.
Как уточнила Котова, новый порядок вступил в силу.