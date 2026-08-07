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Умер известный рязанский фотограф Валентин Евкин
«Сегодня узнал о смерти отца. Он жил один, поэтому соседи вызывали МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартиру. Я не знаю точную дату, когда его не стало», — написал сын фотографа. Валентин Евкин родился в 1954 году в Москве. Жил в Рязани. Был членом Союза журналистов России и Международного Союза писателей. Работал фотокорреспондентом местных газет, преподавал в Рязанской школе юного менеджера на факультете цифровой фотографии. В качестве художника-оформителя иллюстрировал книгу известного американского прозаика Сола Кейсера «Все что мне надо» и сборник стихов поэтессы Евгении Таубес «Я выпью жизнь свою до дна». Был участником фотовыставок в России и за рубежом.

Умер известный рязанский фотограф Валентин Евкин. Об этом 7 августа сообщил на его личной странице сын Дмитрий.

«Сегодня узнал о смерти отца. Он жил один, поэтому соседи вызывали МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартиру. Я не знаю точную дату, когда его не стало», — написал сын фотографа.

Валентин Евкин родился в 1954 году в Москве. Жил в Рязани. Был членом Союза журналистов России и Международного Союза писателей.

Работал фотокорреспондентом местных газет, преподавал в Рязанской школе юного менеджера на факультете цифровой фотографии. В качестве художника-оформителя иллюстрировал книгу известного американского прозаика Сола Кейсера «Все что мне надо» и сборник стихов поэтессы Евгении Таубес «Я выпью жизнь свою до дна». Был участником фотовыставок в России и за рубежом.

По данным газеты «Рязанские ведомости», Валентин Евкин — участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Отмечается, что он тяжело пережил смерть жены и брата, все это подорвало его здоровье, ослабленное после командировки в «зону отчуждения».

Как пишет газета, Валентин Евкин вел активную работу в общественной организации «Союз «Чернобыль». Готовил публикации для изданий, рассказывающих о подвигах ликвидаторов аварии. Кроме того, создавал фото- и видеоархив о героях войны и чернобыльцах, но не успел осуществить планы.

Фото взято с личной страницы Валентина Евкина в «ВК».