УК привлекли к ответственности за поврежденную крышу дома в Рязани

Инспекция по жилищному надзору Рязанской области рассмотрела дело против управляющей компании «УК Меласс». Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции. В ходе проверки выяснили, что крыша над квартирой № 21 в доме № 66 на улице Мусорского имеет значительные повреждения, включая вздутие и отслоение. По результатам рассмотрения дела управляющая организация была привлечена к административной ответственности.

Инспекция по жилищному надзору Рязанской области рассмотрела дело против управляющей компании «УК Меласс». Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции.

В ходе проверки выяснили, что крыша над квартирой № 21 в доме № 66 на улице Мусорского имеет значительные повреждения, включая вздутие и отслоение.

По результатам рассмотрения дела управляющая организация была привлечена к административной ответственности.