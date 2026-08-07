Ученые рассказали, когда наступит пик жары в Рязанской области в августе

Долгосрочный прогноз погоды на последний летний месяц независимого метеоролога Виталия Стальнова опубликовали в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК». Как указано в публикации, август ожидает быть «по-настоящему летним», за исключением последних дней. При этом прогнозируют осадки. Тепло не будет сопровождаться засухой. «Самый длительный и устойчивый теплый период месяца ожидается на рубеже 2-й и 3-й декад. А вот в середине 3-й декады придет циклоническое похолодание, которое, скорее всего, будет достаточно резким и радикальным. Произойдет „провал в осень“», — отметили ученые.

Рязанцам рассказали, сколько еще в регионе продержится жара. Долгосрочный прогноз погоды на последний летний месяц независимого метеоролога Виталия Стальнова опубликовали в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Как указано в публикации, август ожидает быть «по-настоящему летним», за исключением последних дней. При этом прогнозируют осадки. Тепло не будет сопровождаться засухой.

«Самый длительный и устойчивый теплый период месяца ожидается на рубеже 2-й и 3-й декад. А вот в середине 3-й декады придет циклоническое похолодание, которое, скорее всего, будет достаточно резким и радикальным. Произойдет „провал в осень“», — отметили ученые.

Фото в галерее — группа НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».