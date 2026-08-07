Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Как указал американский лидер, США работают над урегулированием и, по его мнению, добиваются прогресса. На вопрос журналистов о поставке Киеву дальнобойных ракет Трамп ответил, что они нужны и самим Соединенным Штатам. Он добавил, что Вашингтон в годы президентства Джо Байдена уже передал достаточно вооружений. Ранее стало известно, что глава Белого дома отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 6 августа сообщило РИА Новости.
Как указал американский лидер, США работают над урегулированием и, по его мнению, добиваются прогресса.
На вопрос журналистов о поставке Киеву дальнобойных ракет Трамп ответил, что они нужны и самим Соединенным Штатам. Он добавил, что Вашингтон в годы президентства Джо Байдена уже передал достаточно вооружений.
Ранее стало известно, что глава Белого дома отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.