Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Как указал американский лидер, США работают над урегулированием и, по его мнению, добиваются прогресса. На вопрос журналистов о поставке Киеву дальнобойных ракет Трамп ответил, что они нужны и самим Соединенным Штатам. Он добавил, что Вашингтон в годы президентства Джо Байдена уже передал достаточно вооружений. Ранее стало известно, что глава Белого дома отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 6 августа сообщило РИА Новости.

Как указал американский лидер, США работают над урегулированием и, по его мнению, добиваются прогресса.

На вопрос журналистов о поставке Киеву дальнобойных ракет Трамп ответил, что они нужны и самим Соединенным Штатам. Он добавил, что Вашингтон в годы президентства Джо Байдена уже передал достаточно вооружений.

Ранее стало известно, что глава Белого дома отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.