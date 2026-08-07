Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
31°
Сбт, 08
25°
Вск, 09
24°
ЦБ USD 81.41 0.48 07/08
ЦБ EUR 94.06 0.87 07/08
Нал. USD 83.01 / 83.15 07/08 16:20
Нал. EUR 96.00 / 96.50 07/08 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
54 минуты назад
119
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
4 часа назад
267
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
Вчера 14:46
635
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Как указал американский лидер, США работают над урегулированием и, по его мнению, добиваются прогресса. На вопрос журналистов о поставке Киеву дальнобойных ракет Трамп ответил, что они нужны и самим Соединенным Штатам. Он добавил, что Вашингтон в годы президентства Джо Байдена уже передал достаточно вооружений. Ранее стало известно, что глава Белого дома отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 6 августа сообщило РИА Новости.

Как указал американский лидер, США работают над урегулированием и, по его мнению, добиваются прогресса.

На вопрос журналистов о поставке Киеву дальнобойных ракет Трамп ответил, что они нужны и самим Соединенным Штатам. Он добавил, что Вашингтон в годы президентства Джо Байдена уже передал достаточно вооружений.

Ранее стало известно, что глава Белого дома отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.