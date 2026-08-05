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FT: Трамп отказал Зеленскому в поставке ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп отказал главе Украины Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Как сообщает газета Financial Times, на встрече в Белом доме обсуждалось предоставление Украине сотни ракет Patriot, однако Трамп отклонил просьбу Зеленского. Одной из причин такого решения стало использование вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке. Ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп не исключал возможность поставок Patriot Украине, но позже отметил, что США должны быть осторожны в передаче компонентов ЗРК другим странам.

Президент США Дональд Трамп отказал главе Украины Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает газета Financial Times, на встрече в Белом доме обсуждалось предоставление Украине сотни ракет Patriot, однако Трамп отклонил просьбу Зеленского. Одной из причин такого решения стало использование вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке.

Ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп не исключал возможность поставок Patriot Украине, но позже отметил, что США должны быть осторожны в передаче компонентов ЗРК другим странам.