С начала года более 3,7 тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 3709 водителей за парковку на газонах, цветниках, территориях с зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках. Общая сумма назначенных штрафов составила 4 млн 661 тысячу рублей, из которых 560 тысяч рублей выплатят 56 юридических лиц. Кроме того, за повторное нарушение к ответственности привлекли 197 человек. Общая сумма штрафов для них составила 672 тысячи рублей.