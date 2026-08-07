С начала года более 3,7 тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 3709 водителей за парковку на газонах, цветниках, территориях с зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках. Об этом сообщили в горадминистрации.
Общая сумма назначенных штрафов составила 4 млн 661 тысячу рублей, из которых 560 тысяч рублей выплатят 56 юридических лиц.
Кроме того, за повторное нарушение к ответственности привлекли 197 человек. Общая сумма штрафов для них составила 672 тысячи рублей.
В администрации напомнили, что за размещение автомобиля на газоне, цветнике, территории с зелеными насаждениями, а также на детской или спортивной площадке гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, юридическим лицам — от 10 до 30 тысяч рублей.
За повторное нарушение размер штрафа увеличивается: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.