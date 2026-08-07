Рязанская прокуратура добилась компенсации за лекарства для ребенка-инвалида

В Рыбновском районе прокуратура помогла восстановить права ребенка-инвалида, которого не обеспечили бесплатными лекарственными препаратами. С жалобой в надзорное ведомство обратился местный житель. Проверка показала, что его несовершеннолетняя дочь не получила положенные по закону льготные лекарства, поэтому семье пришлось приобретать медикаменты за свой счет. В пользу семьи взыскали более 23 тысяч рублей.

В Рыбновском районе прокуратура помогла восстановить права ребенка-инвалида, которого не обеспечили бесплатными лекарственными препаратами. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

С жалобой в надзорное ведомство обратился местный житель. Проверка показала, что его несовершеннолетняя дочь не получила положенные по закону льготные лекарства, поэтому семье пришлось приобретать медикаменты за свой счет.

Прокурор обратился в суд с иском о возмещении расходов на покупку препаратов и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. В пользу семьи взыскали более 23 тысяч рублей.