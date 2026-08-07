Рязанка получила условный срок за кражу почти 80 тысяч с карты знакомого

Московский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении рязанки, обвиняемой в краже с банковского счета. Подсудимая, ранее не имевшая судимостей и не работающая, совершила преступление, причинив значительный ущерб гражданину. В марте 2026 года рязанка по просьбе знакомого использовала его кредитную карту, пин-код к которой он сообщил ей ранее. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая финансовые трудности, она решила похитить деньги с банковского счета. В результате совершена кража на сумму 79 799 рублей. Подсудимая признала свою вину, и суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Однако, согласно ст. 73 УК РФ, наказание было условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

4 августа Московский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении рязанки Ч., 1992 года рождения, обвиняемой в краже с банковского счета. Об этом сообщили на сайте суда.

Подсудимая, ранее не имевшая судимостей и не работающая, совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, причинив значительный ущерб гражданину.

В марте 2026 года рязанка по просьбе знакомого использовала его кредитную карту, пин-код к которой он сообщил ей ранее. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая финансовые трудности, она решила похитить деньги с банковского счета. В результате совершена кража на сумму 79 тысяч 799 рублей 39 копеек.

Подсудимая признала свою вину, и суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Однако, согласно ст. 73 УК РФ, наказание было условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.