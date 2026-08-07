Рязанка получила 3 года условно за хранение наркотиков

Московский районный суд Рязани вынес приговор жительнице Рязанской области, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Суд установил, что женщина заказала наркотики через интернет и после оплаты получила координаты тайника. Она забрала пакет с веществом из указанного места и хранила его при себе для личного употребления. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Московский районный суд Рязани вынес приговор жительнице Рязанской области, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что женщина заказала наркотики через интернет и после оплаты получила координаты тайника. Она забрала пакет с веществом из указанного места и хранила его при себе для личного употребления.

Действия подсудимой пресекли сотрудники полиции. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание заменили на условное с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.