Рязанка отсудила деньги за автомобиль с поддельным VIN-номером

Рязанский областной суд оставил в силе решение о расторжении договора купли-продажи автомобиля с поддельным VIN-номером. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Установлено, что в январе 2022 года женщина приобрела автомобиль Nissan Qashqai. При регистрации машины сотрудники Госавтоинспекции обнаружили изменение заводской идентификационной маркировки (VIN). По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Рязанский областной суд оставил в силе решение о расторжении договора купли-продажи автомобиля с поддельным VIN-номером. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в январе 2022 года женщина приобрела автомобиль Nissan Qashqai. При регистрации машины сотрудники Госавтоинспекции обнаружили изменение заводской идентификационной маркировки (VIN). По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Покупатель направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, однако ответа не получила. После этого она обратилась в суд.

Районный суд частично удовлетворил иск, расторг договор купли-продажи и взыскал с продавца 250 тысяч рублей, уплаченных за автомобиль, а также почти 4 тысячи рублей в качестве возмещения расходов на страховой полис.

Продавец попытался обжаловать решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда оставила его без изменений.