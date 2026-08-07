Рязанец стал подставным руководителем нескольких фирм и попал под суд

По данным следствия, 39-летний подозреваемый в ноябре 2024 года за денежное вознаграждение предоставил паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, став участником и формальным руководителем нескольких коммерческих организаций. Хотя на самом деле он не управлял фирмами. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица (часть 1 статьи 173.2 УК РФ). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Житель Рязани стал подставным руководителем нескольких фирм и попал под суд. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 39-летний подозреваемый в ноябре 2024 года за денежное вознаграждение предоставил паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, став участником и формальным руководителем нескольких коммерческих организаций. Хотя на самом деле он не управлял фирмами.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица (часть 1 статьи 173.2 УК РФ).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.