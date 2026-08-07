Рязанец осквернил память ветеранов Великой Отечественной войны

Инцидент произошел 1 августа в сквере на пересечении улиц Горького и Новой в Рязани. Полицейские выяснили, что повреждена Доска почета «Помним! Гордимся! 1941 — 1945. Они сражались за Родину!» с фотографиями рязанцев — ветеранов Великой Отечественной войны. Оперативники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с коллегами из уголовного розыска задержали 30-летнего местного жителя. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков и иные преступления.

В Рязани мужчина сорвал фотографии ветеранов Великой Отечественной войны с памятной доски. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД и СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 1 августа в сквере на пересечении улиц Горького и Новой в Рязани. Полицейские выяснили, что повреждена Доска почета «Помним! Гордимся! 1941 — 1945. Они сражались за Родину!» с фотографиями рязанцев — ветеранов Великой Отечественной войны.

Оперативники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с коллегами из уголовного розыска задержали 30-летнего местного жителя. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков и иные преступления.

По предварительной информации полицейских, вечером злоумышленник с приятелями распивал в сквере спиртное.

«В приступе агрессии злоумышленник повредил нижний ряд галереи с фотографиями ветеранов, после чего скрылся», — указано в публикации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». За осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества или жертв геноцида советского народа либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, предусмотрен штраф до трех миллионов рублей. Также может грозить до пяти лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Видео: УМВД по Рязанской области.