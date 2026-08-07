Опубликован прогноз погоды на 8 августа в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер прогнозируют северной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 15…20°С, днем — 22…27°С.
Опубликован прогноз погоды на 8 августа в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.
Ветер прогнозируют северной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигнуть 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15…20°С, днем — 22…27°С.