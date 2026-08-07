Минцифры: вводить ограничения на доступ детей в соцсети не планируется

В министерстве пояснили, что во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Но любые ограничения могут устанавливаться только по инициативе и желанию родителей, заключили в Минцифры.

Минцифры опровергло информацию о введении ограничения на доступ детей в соцсети. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты.

Но любые ограничения могут устанавливаться только по инициативе и желанию родителей, заключили в Минцифры.