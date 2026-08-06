Жителям Рязани перечислили площадки для обмена книгами

Отмечается, что в областном центре есть места, где можно оставить уже прочитанную книгу и взять взамен другую. Книжные полки можно найти в следующих местах: «Экопункт» на парковке ТРЦ «Премьер» — четыре полки с книгами для обмена; улица Шевченко, дом № 82, магазин «Пятерочка»; первый этаж ТД «Барс», рядом с кофейней; Полетаевский рынок — возле стойки администратора; «Книжный домик» на территории Рязанской ВДНХ; у входа в Центральную городскую библиотеку имени С. А. Есенина — красные книжные шкафы (Первомайский проспект, дом № 74, корпус 1); Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; Муниципальный культурный центр.