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Жителям Рязани перечислили площадки для обмена книгами
Отмечается, что в областном центре есть места, где можно оставить уже прочитанную книгу и взять взамен другую. Книжные полки можно найти в следующих местах: «Экопункт» на парковке ТРЦ «Премьер» — четыре полки с книгами для обмена; улица Шевченко, дом № 82, магазин «Пятерочка»; первый этаж ТД «Барс», рядом с кофейней; Полетаевский рынок — возле стойки администратора; «Книжный домик» на территории Рязанской ВДНХ; у входа в Центральную городскую библиотеку имени С. А. Есенина — красные книжные шкафы (Первомайский проспект, дом № 74, корпус 1); Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; Муниципальный культурный центр.

Жителям Рязани перечислили площадки для обмена книгами. Об этом сообщили в соцсетях регоператора «Эко-Пронск».

Отмечается, что в областном центре есть места, где можно оставить уже прочитанную книгу и взять взамен другую.

Книжные полки можно найти в следующих местах:

  • «Экопункт» на парковке ТРЦ «Премьер» — четыре полки с книгами для обмена;
  • улица Шевченко, дом № 82, магазин «Пятерочка»;
  • первый этаж ТД «Барс», рядом с кофейней;
  • Полетаевский рынок — возле стойки администратора;
  • «Книжный домик» на территории Рязанской ВДНХ;
  • у входа в Центральную городскую библиотеку имени С. А. Есенина — красные книжные шкафы (Первомайский проспект, дом № 74, корпус 1);
  • Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького;
  • Муниципальный культурный центр.