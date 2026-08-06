Жителям Рязани перечислили площадки для обмена книгами
Отмечается, что в областном центре есть места, где можно оставить уже прочитанную книгу и взять взамен другую. Книжные полки можно найти в следующих местах: «Экопункт» на парковке ТРЦ «Премьер» — четыре полки с книгами для обмена; улица Шевченко, дом № 82, магазин «Пятерочка»; первый этаж ТД «Барс», рядом с кофейней; Полетаевский рынок — возле стойки администратора; «Книжный домик» на территории Рязанской ВДНХ; у входа в Центральную городскую библиотеку имени С. А. Есенина — красные книжные шкафы (Первомайский проспект, дом № 74, корпус 1); Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; Муниципальный культурный центр.
Жителям Рязани перечислили площадки для обмена книгами. Об этом сообщили в соцсетях регоператора «Эко-Пронск».
Отмечается, что в областном центре есть места, где можно оставить уже прочитанную книгу и взять взамен другую.
Книжные полки можно найти в следующих местах:
- «Экопункт» на парковке ТРЦ «Премьер» — четыре полки с книгами для обмена;
- улица Шевченко, дом № 82, магазин «Пятерочка»;
- первый этаж ТД «Барс», рядом с кофейней;
- Полетаевский рынок — возле стойки администратора;
- «Книжный домик» на территории Рязанской ВДНХ;
- у входа в Центральную городскую библиотеку имени С. А. Есенина — красные книжные шкафы (Первомайский проспект, дом № 74, корпус 1);
- Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького;
- Муниципальный культурный центр.