В Сараях реконструируют центральный стадион

В рабочем поселке Сараи продолжается реконструкция центрального стадиона. На месте старого спортивного объекта создают современную многофункциональную площадку. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области. Главное обновление коснется футбольного поля. Старое покрытие уже демонтировали, сейчас ведется укладка искусственного газона с дренажной системой. Благодаря этому заниматься спортом на поле можно будет практически в любую погоду.

В рабочем поселке Сараи продолжается реконструкция центрального стадиона. На месте старого спортивного объекта создают современную многофункциональную площадку. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Главное обновление коснется футбольного поля. Старое покрытие уже демонтировали, сейчас ведется укладка искусственного газона с дренажной системой. Благодаря этому заниматься спортом на поле можно будет практически в любую погоду.

Кроме того, вдоль поля обустроят современные беговые дорожки, а для любителей командных видов спорта построят отдельную волейбольную площадку.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области.