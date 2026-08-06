В Рязанской области владельцам собак напомнили о штрафах
В управлении призвали владельцев собак соблюдать правила выгула. Рязанцам рекомендовали брать с собой средства для уборки (специальные пакеты и совки). «К сожалению, культура ухода за собаками в настоящее время оставляет желать лучшего, что видно по загрязненным экскрементами улицам, паркам и скверам», — говорится в сообщении. В публикации напомнили, что за несоблюдение требования убирать за питомцами на улице предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей (статья 8.52 КоАП РФ).
В Рязанской области владельцам собак напомнили о штрафах. Пост опубликован в соцсетях ГУ ветеринарии региона.
В управлении призвали владельцев собак соблюдать правила выгула. Рязанцам рекомендовали брать с собой средства для уборки (специальные пакеты и совки).
«К сожалению, культура ухода за собаками в настоящее время оставляет желать лучшего, что видно по загрязненным экскрементами улицам, паркам и скверам», — говорится в сообщении.
В публикации напомнили, что за несоблюдение требования убирать за питомцами на улице предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей (статья 8.52 КоАП РФ).