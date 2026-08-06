В Рязанской области усилили меры по профилактике лесных пожаров

Пожароопасный сезон действует на территории Рязанской области с апреля. По поручению губернатора Павла Малкова в целях своевременного выявления возгораний и недопущения распространения огня усилен контроль в лесах и приграничным к ним зонах. Мониторинг пожарной опасности осуществляется в круглосуточном режиме. Чтобы снизить риски возникновения возгораний, проводятся работы по обустройству лесов. Отмечается, что с начала сезона уже проведено устройство 764 км противопожарных минерализованных полос, обновлено порядка 3805 км существующих минполос.

В Рязанской области усилили меры по профилактике лесных пожаров. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе облправительства.

Пожароопасный сезон действует на территории Рязанской области с апреля. По поручению губернатора Павла Малкова в целях своевременного выявления возгораний и недопущения распространения огня усилен контроль в лесах и приграничным к ним зонах.

Мониторинг пожарной опасности осуществляется в круглосуточном режиме. Чтобы снизить риски возникновения возгораний, проводятся работы по обустройству лесов.

Отмечается, что с начала сезона уже проведено устройство 764 км противопожарных минерализованных полос, обновлено порядка 3805 км существующих минполос. На въездах в леса устанавливают шлагбаумы, а также размещают информационные стенды с контактами диспетчерской службы лесного хозяйства.

Ранее стало известно, что в Рязанской области до 10 августа продлили запрет на посещение лесов.