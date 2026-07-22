В Рязанской области до 10 августа продлили запрет на посещение лесов

В Рязанской области до 10 августа продлили ограничения на посещение лесов и въезд в них. Ограничения действуют на территории всех лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского. Также в лесах запрещено разводить костры, пользоваться мангалами, запускать пиротехнику, сжигать сухую траву и бытовые отходы, а также проводить пожароопасные работы.

В Рязанской области до 10 августа продлили ограничения на посещение лесов и въезд в них. Об этом сообщает региональное минприроды.

Ограничения действуют на территории всех лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.

Также в лесах запрещено разводить костры, пользоваться мангалами, запускать пиротехнику, сжигать сухую траву и бытовые отходы, а также проводить пожароопасные работы.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

Для граждан они составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение приведет к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, штрафы увеличатся до 50-60 тысяч рублей для граждан, 100-110 тысяч рублей — для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей — для юридических лиц.

В отдельных случаях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.