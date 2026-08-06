В Рязани завершен ремонт во дворе дома № 8 на улице Карамзавода

Во дворе дома № 8 по улице Керамзавода успешно завершился ремонт. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. После фрезерования старого асфальтобетонного покрытия сделано щебёночное основание, и уложен новый асфальт. Отмечается, что подрядчик учел все пожелания жителей и выполнил работы в срок, предоставив гарантию на выполненные работы на срок 4 года. Ход благоустройства контролировали первый замглавы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев, представители администрации и сами жители дома.

Во дворе дома № 8 по улице Керамзавода успешно завершился ремонт. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.

После фрезерования старого асфальтобетонного покрытия сделано щебёночное основание, и уложен новый асфальт.

Отмечается, что подрядчик учел все пожелания жителей и выполнил работы в срок, предоставив гарантию на выполненные работы на срок 4 года.

Ход благоустройства контролировали первый замглавы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев, представители администрации и сами жители дома.