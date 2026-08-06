Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
31°
Сбт, 08
25°
Вск, 09
24°
ЦБ USD 81.41 0.48 07/08
ЦБ EUR 94.06 0.87 07/08
Нал. USD 83.01 / 83.15 07/08 16:20
Нал. EUR 96.00 / 96.50 07/08 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
48 минут назад
114
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
4 часа назад
266
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
Вчера 14:46
635
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключили электричество
В 21:05 6 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах: проезд Завражнова; 1-й Мопровский тупик; 2-й, 3-й Мопровский переулок; Профессора Никулина; Чкалова; Гагарина; Дзержинского; Татарская; Чернобаевская; Весенняя; Чкалова; площадь Димитрова; Первомайский проспект; Павлова; Горького; Кудрявцева; Маяковского; Некрасова; Семинарская; Сенная; Пожалостина; Чапаева; Трубежная; Каширина; Почтовая; Петрова. Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.

В Рязани массово отключили электричество. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 21:05 6 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:

  • проезд Завражнова;
  • 1-й Мопровский тупик;
  • 2-й, 3-й Мопровский переулок;
  • Профессора Никулина;
  • Чкалова;
  • Гагарина;
  • Дзержинского;
  • Татарская;
  • Чернобаевская;
  • Весенняя;
  • Чкалова;
  • площадь Димитрова;
  • Первомайский проспект;
  • Павлова;
  • Горького;
  • Кудрявцева;
  • Маяковского;
  • Некрасова;
  • Семинарская;
  • Сенная;
  • Пожалостина;
  • Чапаева;
  • Трубежная;
  • Каширина;
  • Почтовая;
  • Петрова.

Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.