В Рязани массово отключили электричество
В 21:05 6 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах: проезд Завражнова; 1-й Мопровский тупик; 2-й, 3-й Мопровский переулок; Профессора Никулина; Чкалова; Гагарина; Дзержинского; Татарская; Чернобаевская; Весенняя; Чкалова; площадь Димитрова; Первомайский проспект; Павлова; Горького; Кудрявцева; Маяковского; Некрасова; Семинарская; Сенная; Пожалостина; Чапаева; Трубежная; Каширина; Почтовая; Петрова. Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.
В Рязани массово отключили электричество. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 21:05 6 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:
- проезд Завражнова;
- 1-й Мопровский тупик;
- 2-й, 3-й Мопровский переулок;
- Профессора Никулина;
- Чкалова;
- Гагарина;
- Дзержинского;
- Татарская;
- Чернобаевская;
- Весенняя;
- Чкалова;
- площадь Димитрова;
- Первомайский проспект;
- Павлова;
- Горького;
- Кудрявцева;
- Маяковского;
- Некрасова;
- Семинарская;
- Сенная;
- Пожалостина;
- Чапаева;
- Трубежная;
- Каширина;
- Почтовая;
- Петрова.
Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.