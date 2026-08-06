В России могут ввести налоговые льготы для пострадавших продавцов WB

Об этом 6 августа сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передало ТАСС. По его словам, правительство обсуждает меры поддержки для компании и предпринимателей, пострадавших от атак на его склады. Сазанов уточнил, что решение могут принять на следующей неделе. Он добавил, что среди обсуждаемых мер — предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. Однако Сазанов не уточнил, на какой срок их могут ввести, указав, что вопрос прорабатывается и будет зависеть от размера причиненного ущерба.

В России могут ввести налоговые льготы для пострадавших продавцов WB. Об этом 6 августа сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передало ТАСС.

По его словам, правительство обсуждает меры поддержки для компании и предпринимателей, пострадавших от атак на его склады. Сазанов уточнил, что решение могут принять на следующей неделе.

Он добавил, что среди обсуждаемых мер — предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. Однако Сазанов не уточнил, на какой срок их могут ввести, указав, что вопрос прорабатывается и будет зависеть от размера причиненного ущерба.

Ранее стало известно, что представители Wildberries встретились с рязанскими продавцами.