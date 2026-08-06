В Подмосковье мать и ее трехлетний сын выпали из окна седьмого этажа
В Подмосковье 39-летняя женщина с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в соцсетях. Инцидент произошел на глазах у троих других ее детей. Известно, что мальчик, играя с братьями и сестрой, забрался на подоконник и потерял равновесие. Мать заметила это и попыталась поймать его, но не смогла удержать и вместе с ребенком упала вниз. Малыш скончался до приезда скорой помощи, а женщину пытались реанимировать, однако она умерла по дороге в больницу.
В Подмосковье 39-летняя женщина с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел на глазах у троих других ее детей.
Известно, что мальчик, играя с братьями и сестрой, забрался на подоконник и потерял равновесие. Мать заметила это и попыталась поймать его, но не смогла удержать и вместе с ребенком упала вниз.
Малыш скончался до приезда скорой помощи, а женщину пытались реанимировать, однако она умерла по дороге в больницу.