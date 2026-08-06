В Подмосковье мать и ее трехлетний сын выпали из окна седьмого этажа

В Подмосковье 39-летняя женщина с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в соцсетях. Инцидент произошел на глазах у троих других ее детей. Известно, что мальчик, играя с братьями и сестрой, забрался на подоконник и потерял равновесие. Мать заметила это и попыталась поймать его, но не смогла удержать и вместе с ребенком упала вниз. Малыш скончался до приезда скорой помощи, а женщину пытались реанимировать, однако она умерла по дороге в больницу.

В Подмосковье 39-летняя женщина с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на глазах у троих других ее детей.

Известно, что мальчик, играя с братьями и сестрой, забрался на подоконник и потерял равновесие. Мать заметила это и попыталась поймать его, но не смогла удержать и вместе с ребенком упала вниз.

Малыш скончался до приезда скорой помощи, а женщину пытались реанимировать, однако она умерла по дороге в больницу.