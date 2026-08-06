В парке Якутска обнаружили тело 32-летнего мужчины

В парке «Урдэл» в Якутске обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он покончил с собой, сообщил источник ЯСИА в правоохранительных органах. Погибший был 1994 года рождения. По данным источника, мужчина совершил самоубийство, повесившись на шнурке. Тело обнаружили уже с признаками разложения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В парке «Урдэл» в Якутске обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он покончил с собой, сообщил источник ЯСИА в правоохранительных органах.

Погибший был 1994 года рождения. По данным источника, мужчина совершил самоубийство, повесившись на шнурке. Тело обнаружили уже с признаками разложения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В администрации парка сообщили, что не уполномочены комментировать случившееся. При этом учреждение продолжает работать в штатном режиме.