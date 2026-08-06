В Недостоеве начались работы по благоустройству улицы Сельских Строителей

В Канищеве продолжается благоустройство Парка морской славы, где основные работы были завершены в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ТЭК и ЖКХ. В настоящее время строители готовят основание под новую спортивную площадку, что позволит расширить возможности для активного отдыха жителей. Также в Недостоеве, на улице Сельских Строителей, работы стартовали в начале лета. На объекте уже смонтировано освещение, формируются газоны, а на дорожках укладывается плитка. Кроме того, устанавливается игровое оборудование на детской площадке. В ближайшее время здесь появятся скамейки, урны, системы видеонаблюдения и новые зелёные насаждения.

В Канищеве продолжается благоустройство Парка морской славы, где основные работы были завершены в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ТЭК и ЖКХ.

В настоящее время строители готовят основание под новую спортивную площадку, что позволит расширить возможности для активного отдыха жителей.

Также в Недостоеве, на улице Сельских Строителей, работы стартовали в начале лета. На объекте уже смонтировано освещение, формируются газоны, а на дорожках укладывается плитка. Кроме того, устанавливается игровое оборудование на детской площадке. В ближайшее время здесь появятся скамейки, урны, системы видеонаблюдения и новые зелёные насаждения.