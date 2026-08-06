В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

С соответствующей инициативой выступила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она предложила заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме госэкзаменов. Изменения хотят внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. С соответствующей инициативой выступила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передало ТАСС.

Она предложила заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме госэкзаменов. Изменения хотят внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

В пояснительной записке указано, что выпускники, успешно сдавшие ЕГЭ, сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров олимпиад. Помимо этого, как отметила депутат, текущая система вынуждает школы фокусироваться на отработке заданий, а не на полноценном освоении программы.

Также в документе говорится о высокой психологической нагрузке на учащихся и фактах нарушения их прав во время проведения экзамена.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.