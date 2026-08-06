В Госдуме предложили маркировать продукты с высоким содержанием сахара

В Госдуме предложили ввести обязательную предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Авторы инициативы предлагают размещать на лицевой стороне упаковки контрастную надпись: «Высокое содержание добавленных сахаров. Чрезмерное употребление может повышать риск избыточной массы тела, ожирения и кариеса». Также на упаковке предлагается указывать фактическое количество добавленных сахаров на 100 граммов или 100 миллилитров продукта.

В Госдуме предложили ввести обязательную предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Соответствующее обращение направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают размещать на лицевой стороне упаковки контрастную надпись: «Высокое содержание добавленных сахаров. Чрезмерное употребление может повышать риск избыточной массы тела, ожирения и кариеса». Также на упаковке предлагается указывать фактическое количество добавленных сахаров на 100 граммов или 100 миллилитров продукта.

Предполагается, что пороговые значения содержания сахара будут установлены отдельно для твердых и жидких продуктов на основе санитарно-гигиенической оценки.

При этом требование хотят распространять именно на продукты с добавленными сахарами, а товары, в которых сахар содержится только в естественном виде, могут быть освобождены от обязательной маркировки.